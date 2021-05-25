DİYARBAKIR'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DİYARBAKIR'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 ÖLÜ, 8 YARALI

DİYARBAKIR'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar kaldırıldıkları Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında, Diyarbakır- Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Yenihal Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Diyarbakır kent merkezi istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 DDY 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Şerit ihlali yapan otomobil karşı yönden gelen 21 TT 316 plakalı hafif ticari araç ile 04 AE 410 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, refüjde bulunan aydınlatma direği, seyir halinde olan 41 BS 244 plakalı hafif ticari araç ile 21 BM 742 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 8 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği karayolu, yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından, yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza sonrası yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
DİYARBAKIR'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
DİYARBAKIR'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
DİYARBAKIR'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
DİYARBAKIR'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
DİYARBAKIR'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
DİYARBAKIR'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
DİYARBAKIR'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
DİYARBAKIR'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
DİYARBAKIR'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 ÖLÜ, 8 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı
Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında HDP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında HDP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Murat Kurum Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DİYARBAKIR'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 ÖLÜ, 8 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 23:57:40. #1.11#

title