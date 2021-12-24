Diyarbakır'da 47 yıl kesinleşmiş cezası olan cezaevi firarisi yakalandı - Haberler
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Diyarbakır'da 47 yıl kesinleşmiş cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

Diyarbakır'da 47 yıl kesinleşmiş cezası olan cezaevi firarisi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan özel ekibin titiz çalışmaları sonucu 42 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş cezası olan cezaevi firarisi yakalanarak cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan özel ekibin titiz çalışmaları sonucu 42 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş cezası olan cezaevi firarisi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan özel ekibinin uzun zamandır yapmış olduğu hassas ve özverili çalışmalar neticesinde, 18 Aralık 2021 tarihinde, cezaevi firarisi olan ve 26 suçtan aranma kaydı bulunan toplamda 42 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S. B.'nin yakalandığı ve aynı gün Diyarbakır Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildiğini bildirdi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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