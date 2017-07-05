Diyarbakır'da 450 polisle 'Narko Sokak' uygulaması



DİYARBAKIR - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde uygulanan "Narko Sokak" uygulaması Diyarbakır'da 450 polisle gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla kent merkezinde 450 polisle "Narko Sokak" uygulaması yapıldı. Özel harekat polislerinin de zırhlı araçlarla güvenlik desteği verdiği uygulamada şüpheli görülen araçlar durdurularak narkotik köpekleri yardımıyla arandı. Polis şüpheli gördüğü kişilerin üzerini arayıp kimlik kontrolü yaptı.