Diyarbakır'da 45 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
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Diyarbakır'da 45 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

18.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:58
Diyarbakır'da 45 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 45 tarihi eser ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 45 tarihi eser ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, istihbarat çalışmaları sonucunda bazı şüphelilerin ellerindeki tarihi eserleri satmak için Van'dan Diyarbakır'a geleceği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin içerisinde bulunduğu otobüs, Bismil ilçesinde kontrol noktasında durduruldu.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, Urartu ve Roma dönemine ait bilezik, kemer, obje, heykel ve bronz tabletlerden oluşan 45 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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