Diyarbakır'da 45 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi
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Diyarbakır'da 45 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

20.12.2020 22:40 | Son Güncelleme: 20.12.2020 22:47

Diyarbakır'da 45 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 45 kilogram amonyum nitrat, 1 ateşleme sistemi ile 52 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır'da 45 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 45 kilogram amonyum nitrat, 1 ateşleme sistemi ile 52 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice'de yapılan Yıldırım-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Uygun operasyonu kapsamında, 4 piyade tüfeği, 52 kilogram toz esrar, 45 kilogram amonyum nitrat, 18 tüp, 4 akü, 1 ateşleme sistemi ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Diyarbakır'da 45 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi
Diyarbakır'da 45 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi
Diyarbakır'da 45 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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