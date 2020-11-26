Son dakika haberi... Diyarbakır'da teröristlere ait ısı yalıtımlı şemsiyeyle gizlenen sığınak tespit edildi
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Son dakika haberi... Diyarbakır'da teröristlere ait ısı yalıtımlı şemsiyeyle gizlenen sığınak tespit edildi

26.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:55

Son dakika haberler... Diyarbakır'da teröristlere ait ısı yalıtımlı şemsiyeyle gizlenen sığınak tespit edildi Lice ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi Operasyonlarda ayrıca 448 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi Diyarbakır'ın Lice ve Kulp...

Diyarbakır'da teröristlere ait ısı yalıtımlı şemsiyeyle gizlenen sığınak tespit edildi

Lice ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi

Operasyonlarda ayrıca 448 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

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DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda teröristlere ait ısı yalıtımlı şemsiyelerle gizlenen 4 adet sığınak ve çok sayıda mühimmat tespit edildi. Sığınakların imha edildiği operasyonlarda ayrıca 448 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi Çavundur ve Kulp ilçesi Yüklüce ile Hambuj mahalleleri kırsalında icrasına başlanılan narko-terörizmle mücadele operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda 381 kilogram toz esrar, 67 kilogram skunk esrar olmak üzere toplam 448 kilogram esrar, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet şarjör, 40 adet 7.62 milimetre çapında fişek, 9 adet ısı yalıtımlı şemsiye ile tespit edilen 4 sığınakta 14 adet tüp, 1 adet ev tipi ikili ocak, 1 adet mikro dalga fırın, 27 adet pil, 2 adet uyku tulumu, 5 adet battaniye, 2 adet kamuflaj kar elbisesi, muhtelif miktarda yaşam ve sağlık malzemesi ile örgütsel içerikli kitap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen esrar maddesi ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Son dakika haberi... Diyarbakır'da teröristlere ait ısı yalıtımlı şemsiyeyle gizlenen sığınak tespit edildi
Son dakika haberi... Diyarbakır'da teröristlere ait ısı yalıtımlı şemsiyeyle gizlenen sığınak tespit edildi
Son dakika haberi... Diyarbakır'da teröristlere ait ısı yalıtımlı şemsiyeyle gizlenen sığınak tespit edildi
Son dakika haberi... Diyarbakır'da teröristlere ait ısı yalıtımlı şemsiyeyle gizlenen sığınak tespit edildi
Son dakika haberi... Diyarbakır'da teröristlere ait ısı yalıtımlı şemsiyeyle gizlenen sığınak tespit edildi
Son dakika haberi... Diyarbakır'da teröristlere ait ısı yalıtımlı şemsiyeyle gizlenen sığınak tespit edildi
Son dakika haberi... Diyarbakır'da teröristlere ait ısı yalıtımlı şemsiyeyle gizlenen sığınak tespit edildi
Son dakika haberi... Diyarbakır'da teröristlere ait ısı yalıtımlı şemsiyeyle gizlenen sığınak tespit edildi
Son dakika haberi... Diyarbakır'da teröristlere ait ısı yalıtımlı şemsiyeyle gizlenen sığınak tespit edildi
Son dakika haberi... Diyarbakır'da teröristlere ait ısı yalıtımlı şemsiyeyle gizlenen sığınak tespit edildi
Son dakika haberi... Diyarbakır'da teröristlere ait ısı yalıtımlı şemsiyeyle gizlenen sığınak tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ROMEDİ YILMAZ

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