Diyarbakır'da, 44 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler
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Diyarbakır'da, 44 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da, 44 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR'da 47 farklı suçtan aranan ve hakkında 44 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Daver Gülsüm (45) yakalanıp, tutuklandı.

DİYARBAKIR'da 47 farklı suçtan aranan ve hakkında 44 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Daver Gülsüm (45) yakalanıp, tutuklandı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli tavırlar sergileyen Daver Gülsüm'ü durdurup, Genel Bilgi Taraması (GBT) ve risk analiz çalışması yaptı. Gülsüm'ün silahlı yağma, nitelikli hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, silahlı yol kesme ve kasten yangın çıkartma gibi 47 farklı suçlardan arandığı ve hakkında 44 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Gülsüm, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri

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