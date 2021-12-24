Diyarbakır'da 42 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da 42 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 42 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde çeşitli suçlardan arananların yakalanması amacıyla kurulan özel ekibin çalışmaları sürüyor.
26 suçtan arama kaydı bulunan, 42 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.B'nin kentte kaldığı bilgisi üzerine 18 Aralık'ta operasyon düzenlendi.
Yakalanan S.B, Diyarbakır Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet