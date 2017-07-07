Diyarbakır'da 400 Polis ile Hava Destekli Operasyon

DİYARBAKIR'da polis, merkez Yenişehir İlçesi'nde terör, asayiş ve narkotik suçlarından aranan kişilere yönelik helikopter destekli özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi. 400 polis ile 41 ayrı noktaya şafak vakti başlatılan ve devam eden operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.



Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Terör Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Yenişehir İlçesi'nde sabah saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlattı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 80 ayrı ekipten oluşan 400 polis görev aldı. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, önceden belirlenen 41 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Cadde ve köşe başlarında özel harekat timlerinin güvenlik önlemi aldığı operasyonda terör, asayiş ve narkotik suçlarından aranan 12 kişi gözlatına alınırken, operasyonlar sürüyor.



- Diyarbakır