Diyarbakır'da 4 yaşındaki çocuk, evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu Diyarbakır'da 4 yaşındaki çocuk, evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde evlerinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk, bir anda ortadan kayboldu.

Diyarbakır'da 4 yaşındaki çocuk, evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde evlerinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk, bir anda ortadan kayboldu. Ailenin haber vermesi ile bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE ve su altı arama kurtarma ekiplerinin küçük çocuğu bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Olay dün akşam saatlerinde Dicle'ye bağlı Kelekçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 yaşındaki Miraç Çiçek, evlerinin önünde oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çocuklarının sesini duymayan aile bireyleri bahçeye koştu. Miraç'ı göremeyen Çiçek ailesi evlerinin etrafında çocuklarını armaya başladı. Miraç'ın bulunamaması üzerine aile üyeleri durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma, AFAD, UMKE ve su altı arama kurtarma ekiplerinin 4 yaşındaki Miraç'ı bulmak için başlattığı çalışmalar dün akşam saatlerinden itibaren devam ediyor.

Kaynak: İHA