Diyarbakır'da 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
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Diyarbakır'da 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

29.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:12
Diyarbakır'da 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan ve sevkiyatını yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Ergani Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Namık Kemal Mahallesi'nde H.U'ya ait evde arama gerçekleştirildi.

Aramada, 4 kilo 800 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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