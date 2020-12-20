Diyarbakır'da 4 gündür etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor
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Diyarbakır'da 4 gündür etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor

20.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:19
Diyarbakır'da 4 gündür etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor

Diyarbakır'da 4 gündür etkili olan sis kent genelinde hem hava hem de kara trafiğini felç etti.

Diyarbakır'da 4 gündür etkili olan sis kent genelinde hem hava hem de kara trafiğini felç etti. Gece olduğu gibi gündüz de görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Diyarbakır'da, bazı uçak seferleri iptal oldu, bazılarında ise aksamalar yaşandı.

Diyarbakır'ı 4 gündür etkisi altına alan yoğun sis gece olduğu gibi gündüz de hayatı olumsuz etkiledi. Hem hava hem de kara trafiğini felç eden sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürürken, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yollarda yoğun araçların bulunmaması trafik kazalarını önledi. Yoğun sis, bazı uçak seferlerinin iptal olmasına bazılarının da gecikmeli olarak yapılmasına neden oldu. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar trafikte sis ve uyarı dörtlü lambalarını yakarak ilerlemeye çalıştı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 4 gündür etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor
Diyarbakır'da 4 gündür etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor
Diyarbakır'da 4 gündür etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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