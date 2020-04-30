Diyarbakır'da 36 daireli 2 binada koronavirüs karantinası

DİYARBAKIR'da koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin bulunduğu apartman ile bitişiğindeki bina 14 gün süreyle karantinaya alındı.

DİYARBAKIR'da koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin bulunduğu apartman ile bitişiğindeki bina 14 gün süreyle karantinaya alındı. Polis, 36 dairenin bulunduğu binalara giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Merkez Yenişehir ilçesinin İstasyon Caddesi'ndeki Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) yerleşkesindeki binalarda yaşayan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kimliği açıklanmayan kişinin evinin bulunduğu bina ile yanında apartmanda karantina uygulaması başlatıldı. Toplam 36 dairenin bulunduğu 2 binaya güvenlik şeridi çeken polis, giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Binalarda yaşayanların ihtiyaçlarının ise yakınlarınca giderildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA