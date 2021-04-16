Diyarbakır'da 35 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
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Diyarbakır'da 35 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da 35 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 35 tarihi eser ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 35 tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi edindi.

Ekipler, şüpheliyi Bağlar-Karamusa küme evlerinde satış yaptığı sırada üzerindeki 35 tarihi eserle birlikte suçüstü yakaladı.

Tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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