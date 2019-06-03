Diyarbakır'da 314 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 314 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Hazro ilçelerinin dağlık ve kırsal alanında dün akşam jandarma komando timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla "Şehit Jandarma Asteğmen Aziz Sağlam" operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında Lice'nin Bağlan Mahallesi kırsalında ağaç altına çuvallar içinde gizlenmiş 314 kilogram esrar bulundu.

Kaynak: AA