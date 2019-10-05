Diyarbakır'da 3 sığınak imha edildi

05.10.2019 12:22

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde düzenlenen Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan operasyonunda ortaya çıkarılan 3 sığınakta mühimmat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi, 231 kilogram esrar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi, uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, gizlenen uyuşturucuların bulunması amacıyla Lice ilçesinin kuzeybatısı ve Hani ilçesinin kuzeydoğusunda kalan dağlık ve kırsal alanda 3 Ekim'de başlatılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan operasyonu tamamlandı.

Operasyonda teröristlerin kullandığı tespit edilen 3 kış sığınağı ortaya çıkarıldı. Arama çalışmalarında sığınakların yanı sıra, toprağa gömülü vaziyetteki bidonlar içerisinde bin 60 metre kablo, 600 metre lehim teli, 4 lehim pastası, büyük tüp, 2 fişek, 2 terörist kıyafeti ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi bulundu.

Ele geçen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınaklar ile diğer malzemeler yerinde imha edildi.

???Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 231 kilogram esrar ele geçirildi.

Ayrıca, operasyon bölgesinde 75 kişi ve 21 araç kontrol edildi, 5 kişiye Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapıldı.

Kaynak: AA