Diyarbakır'da 3 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Diyarbakır'da 3 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

09.03.2021 12:54 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:59

Diyarbakır'da 3 otomobil çarpıştı: 6 yaralıDİYARBAKIR'da 3 otomobilin karıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 3 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

DİYARBAKIR'da 3 otomobilin karıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Tesisler Köprülü Kavşak'ta sürücülerin ismi ve plakası belirlenemeyen 3 otomobil çarpıştı. Kazada etkisiyle otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da 3 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Diyarbakır'da 3 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Diyarbakır'da 3 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Diyarbakır'da 3 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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