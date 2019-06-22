Diyarbakır'da 3 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi

Diyarbakır'da 3 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi

DİYARBAKIR'da, yasa dışı yollardan sevkiyatı yapılan 3 milyon lira değerinde 27 bin 230 adet ilaç ele geçirildi.

Diyarbakır'da 3 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi

DİYARBAKIR'da, yasa dışı yollardan sevkiyatı yapılan 3 milyon lira değerinde 27 bin 230 adet ilaç ele geçirildi. 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehirlerarası otobüs terminalinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 27 bin 230 adet ilaç ele geçirildi. Yapılan incelemede ele geçirilen ilaçların temini zor olduğu, kanser, şeker, kas erimesi gibi hastalıklarda kullanıldığı tespit edildi. İlaçların yasa dışı yollarla sevkiyatının yapıldığı, piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.G.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

 


- Diyarbakır

Kaynak: DHA
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