Diyarbakır'da 3 mahalle, karantinaya alındı
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Diyarbakır'da 3 mahalle, karantinaya alındı

Diyarbakır'da 3 mahalle, karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, koronavirüs vaka sayılarının arttığı kırsal Kazancı, Mirzabey ve Aslanoğlu mahalleleri, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, koronavirüs vaka sayılarının arttığı kırsal Kazancı, Mirzabey ve Aslanoğlu mahalleleri, 14 gün süreyle karantinaya alındı. 

Bismil'deki vaka artışlarının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada, Covid-19 test sonucu pozitif çıkanların çoğunun adresinin 3 kırsal mahallede olduğu belirlendi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kırsal Kazancı, Mirzabey ve Aslanoğlu mahalleleri, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Mahalleler, güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı. 


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Diyarbakır'da 3 mahalle, karantinaya alındı
Diyarbakır'da 3 mahalle, karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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