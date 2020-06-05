Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü 'arazi' kavgasına; 7 tutuklama DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve biri kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve biri kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Fatih Mahallesi'nde önceki gün, akraba olan iki aile fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Hülya Karataş, Nuri Karataş ve Mehmet Sait Karataş yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak 1 şüphelinin yakalanması için ekiplerin yaptığı çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA