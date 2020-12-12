Diyarbakır'da 3 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
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Diyarbakır'da 3 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

12.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:14
Diyarbakır'da 3 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Aramada, 3 kilo 150 gram esrar bulunan araçtaki 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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