Diyarbakır'da 3 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
12.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:14
Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Aramada, 3 kilo 150 gram esrar bulunan araçtaki 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar