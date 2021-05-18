Diyarbakır'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Diyarbakır'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da tren raylarından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'da tren raylarından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinin Alangör Mahallesinde tren raylarından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Ekipler, tren raylarının demir aksamlarını sökerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan M.F, S.Y. ve İ.Y'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Diyarbakır'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Diyarbakır'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Diyarbakır'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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