DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da 3 gündür sis etkisini devam ettiriyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 3 gündür sis etkisi sürüyor. Sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Kentte 3 gündür gece gündüz sis yoğunluğu etkili oldu. Sis nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Şanlıurfa, Diyarbakır-Elazığ, Diyarbakır-Bingöl ve Diyarbakır- Mardin kara yollarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının farlarını ve dörtlülerini yakıp, düşük hızda ilerledi.