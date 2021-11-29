Diyarbakır'da 3 gündür sis etkisini devam ettiriyor - Haberler
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Diyarbakır'da 3 gündür sis etkisini devam ettiriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da 3 gündür sis etkisini devam ettiriyor Diyarbakır'da 3 gündür sis etkisi sürüyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da 3 gündür sis etkisini devam ettiriyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 3 gündür sis etkisi sürüyor. Sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Kentte 3 gündür gece gündüz sis yoğunluğu etkili oldu. Sis nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Şanlıurfa, Diyarbakır-Elazığ, Diyarbakır-Bingöl ve Diyarbakır- Mardin kara yollarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının farlarını ve dörtlülerini yakıp, düşük hızda ilerledi.

Diyarbakır'da 3 gündür sis etkisini devam ettiriyor

Diyarbakır'da 3 gündür sis etkisini devam ettiriyor

Diyarbakır'da 3 gündür sis etkisini devam ettiriyor

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Son Dakika Haberleri

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