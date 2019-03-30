Diyarbakır'da 3 Ayrı Noktaya Eyp'li Saldırı

Diyarbakır'IN Sur ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce aralarında bir polis güvenlik noktası, bir otobüs durağı ve bir markete el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı düzenlendi. Saldırılarda yaralanan olmazken polis saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlattı.

Olay, gece yarısı merkez Sur ilçesi Melikahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir polis güvenlik noktası, bir zincir market ve bir otobüs durağına el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken otobüs durağında hasar meydana geldi. Saldırıların ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının yapıldığı alanlarda güvenlik şeridi çekerek inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kaynak: DHA