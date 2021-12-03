Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelliler ve ailelerine yönelik program düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince merkez Sur ilçesindeki Gazi Köşkü'nde düzenlenen program, Beyaz Ay Derneği Zihinsel Engelliler Folklor ekibinin gösterisiyle başladı.

Belediyeye bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü Aktif Yaşam Merkezi öğrencisi Şevval Usun'un şiir okuduğu programda, "Engelsiz Halk Müziği Korosu" şarkı seslendirdi.

Engelliler ve aileleriyle bir araya gelen Vali Münir Karaloğlu, sorunları dinledi.

Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, engelli bireylerle bir araya gelip dertleşmek amacıyla böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Devletin son 20 yılda engelliler ve sosyal politikalar konusunda çok önemli çalışmaları olduğunu belirten Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve yerel yönetimlerin var olan sorunları çözme noktasında gayreti olduğunu dile getirdi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak, onları hayata bağlayacak, bir meslek ve iş sahibi yapacak çalışmalar yürüttüklerini aktaran Karaloğlu, "İnşallah bundan sonra da Diyarbakır'da kamu otoritesi ve yerel yönetimler olarak engelli vatandaşlarımızla ilgili etkinliklerimiz, faaliyetlerimiz devam edecek. Bütün engelli kardeşlerimize ulaşıncaya kadar ihlasla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Önemli olan gönüller ve zihinlerdeki engeli kaldırmak"

Her insanın engelli adayı olduğunu ifade eden Karaloğlu, şöyle devam etti:

"İnsanları ikiye ayırıyorum. Bir engelli olanlar, iki engelli olmaya aday olanlar. Bugün engelli olmayabiliriz ama yarın hayatın bize hangi sürprizi hazırladığını bilmiyoruz. Onun için asıl olan insanın bedeninde olan engel değildir. Eğer gönlünüzde ve zihninizde engeliniz yoksa sorun yok. Önemli olan gönüller ve zihinlerdeki engeli kaldırmak. Rabbim hepimize gönüllerdeki ve zihinlerdeki engeli kaldırmayı da nasip etsin. İnşallah engelli vatandaşlarımızın bugünü dünden iyi, yarını da bugünden iyi olacak."

Programda, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız ve Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Karakaş da konuştu.

AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri

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