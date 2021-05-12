Diyarbakır'da 3.9 büyüklüğünde deprem

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kulp ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 19.03'te meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oldu. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı