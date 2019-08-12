Diyarbakır'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12.08.2019 12:30
Diyarbakır'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı depremin merkez üssünü Hazro ilçesi Taşköprü Mahallesi olarak açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem ilçede vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu. Depremde herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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