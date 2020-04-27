Diyarbakır'da 3.2 milyon dekar alanda süne mücadelesi yapılacak Diyarbakır'da 3.2 milyon dekar alanda süne mücadelesi yapılacak.

Diyarbakır'da 3.2 milyon dekar alanda süne mücadelesi yapılacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, süne mücadelesi kapsamında il merkezi ve ilçelerde genel kontrol ve ilaçlama yapıyor.

Süne mücadelesi kapsamında il merkezi ve ilçelerde görev almak üzere 121 idari, teknik ve yardımcı personel ile oluşturulan 28 kontrol ekibi, üretimde herhangi bir aksamanın olmaması için özverili çalışıyor.

12 ekiple 3.2 milyon dekar alanda yapılacak süne mücadelesi hasat sezonuna kadar devam edecek.

Kaynak: AA