Diyarbakır'da 3.2 büyüklüğünde deprem

07.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:18

DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sur ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.50'de meydana geldi. Yerin 7.36 kilometre derinliğinde yaşanan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: DHA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.