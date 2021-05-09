Diyarbakır'da 292 bin haneye 5 bin 844 ton patates ve soğan dağıtıldı
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Diyarbakır'da 292 bin haneye 5 bin 844 ton patates ve soğan dağıtıldı

Diyarbakır'da 292 bin haneye 5 bin 844 ton patates ve soğan dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da 292 bin 173 ihtiyaç sahibi aileye 5 bin 844 ton patates ve soğan dağıtıldı.

Diyarbakır'da 292 bin 173 ihtiyaç sahibi aileye 5 bin 844 ton patates ve soğan dağıtıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla patates ve soğan üreticilerine destek olmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınan soğan ve patatesler, kent merkezi ve ilçelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtıldığı belirtildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde oluşturulan ekipler, ücretsiz dağıtılan patates ve soğanları belirlenen ailelere, evlerinde teslim etti.

Diyarbakır'da 17 ilçede 292 bin 173 haneye 4 bin 407 ton patates, bin 437 ton soğan olmak üzere toplam 5 bin 844 ton ürünün dağıtımının tamamlandığı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 292 bin haneye 5 bin 844 ton patates ve soğan dağıtıldı
Diyarbakır'da 292 bin haneye 5 bin 844 ton patates ve soğan dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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