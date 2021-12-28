Diyarbakır'da 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Diyarbakır'da 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, hakkında 26 suç kaydı olan, 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

SİLVAN, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, hakkında 26 suç kaydı olan, 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl ve İlçe Jandarma komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, hakkında 1'i "kasten adam öldürme", 19'u "hırsızlık" suçundan olmak üzere toplam 26 ayrı suç dosyası olan, 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan O.G'nin yakalanması için Silvan'ın Beypınar Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan O.G, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır'da 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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