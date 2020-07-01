Diyarbakır'da 250 dönüm ekili arazi böyle küle döndü Diyarbakır'da 250 dönüm ekili arazi böyle küle döndü Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangında 250 dönüm ekili arazi küle döndü.

Diyarbakır'da 250 dönüm ekili arazi böyle küle döndü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangında 250 dönüm ekili arazi küle döndü.

Çınar'a bağlı Yıllarca ve Kubacık köylerinde dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına nedeni ile kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım ekili araziyi tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin suyla, köylülerin de traktörle müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 250 dönüm ekili arazi küle dönerken bir traktör de kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan kentin farklı ilçelerinde çıkan yangınlarda yüzlerce dönüm ekili arazinin küle döndüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA