Diyarbakır'da 24 derslikli okulun temeli atıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da 24 derslikli okulun temeli atıldı

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da 24 derslikli okulun temeli atıldı

Diyarbakır'da hayırseverlerin katkılarıyla yapılacak olan 24 derslikli okulun temeli atıldı.

Diyarbakır'da hayırseverlerin katkılarıyla yapılacak olan 24 derslikli okulun temeli atıldı.

Yenişehir ilçesinde yapımına başlanan Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde pansiyon ve spor salonu da olacak.

ÖNDER Diyarbakır İmam Hatipliler Derneği Başkanı Siraceddin Öztoprak, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda imam hatip okullarına artan ilgiden dolayı hayırseverlerin desteği ile yeni okul yapmaya başladıklarını belirtti.

İmam hatip okullarında önemli kişilerin yetiştiğini ifade eden Öztoprak, şöyle devam etti:

"İmam hatip okullarımızın amacı, bilgili, erdemli, özgüveni yüksek milli ve manevi değerlerle mücehhez, inanç ve düşünce özgürlüğünü benimseyen, geçmişi inkar etmeden günün gerektirdiği koşulların farkında olan ve geleceğin inşasına talip olan örnek nesiller, sağlıklı bir ruh, beden ve din anlayışına sahip, inançlarını sosyal bütünleşme, dayanışma ve hoşgörü içinde yaşayan bireyler yetiştirmektir."

Öztoprak, hayırsever Ebubekir Tivnikli ve İSAR Vakfı tarafından yaptırılacak okulun 24 derslikli ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon ile spor salonundan oluşacağını bildirdi.

Diyarbakır'da 24 derslikli okulun temeli atıldı

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump
Magazin Şafak Sezer Amelia Hamlin Ezgi Mola
Spor Alex Teixeira Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Stefan Kuntz Ali İhsan Su Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır'da 24 derslikli okulun temeli atıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 11:18:53. #1.11#