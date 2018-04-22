Diyarbakır'da 23 Nisan Etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Diyarbakır'da görevlendirme yapılan merkez Yenişehir Belediyesince etkinlik düzenlendi.

Dağkapı Meydanı'nda gerçekleştirilen program İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Bir öğrencinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da okuması, dinleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Çeşitli dans ve halk oyunları gösterileri, halat çekme yarışmasının yapıldığı programda, çocuklara kek ve meyve suyu ikram edildi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla velileriyle alana gelen çocuklar, burada müzik eşliğinde yapılan aktivitelerde gönüllerince eğlendi.

Veliler memnun oldu

Çocuklarıyla etkinliği izleyen vatandaşlardan Medine Levent, düzenlenen programdan memnun kaldıklarını söyledi. Levent, "Çocuklarımızın da hoşuna gidiyor, bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Okul dışında ilk defa böyle bir etkinlik yapıldı, güzel oldu." dedi.

Melek Hasoğlu, "Çocuklarımla geçiyordum tesadüfen gördüler, çok mutlu oldular. Bu tür etkinlikler inşallah devam eder. Bölge için gerekli olan şeylerdir. Çocuklar mutlu oluyor, seviniyorlar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Rümeysa Çetin de "İlk defa böyle bir etkinlik yapıldı, çok eğlendik. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan da programa katıldı.