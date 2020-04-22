Diyarbakır'da 23 Nisan'da sosyal medyadan özel tiyatro yayını Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularınca sahnelenen "En Kahraman Kim" adlı tiyatro oyunu belediyenin sosyal medya hesabından yayınlayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularınca sahnelenen "En Kahraman Kim" adlı tiyatro oyunu belediyenin sosyal medya hesabından yayınlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında belediye oyuncuları tarafından tiyatro oyununun hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, oyunun belediyenin Youtube kanalında saat 11.00'de yayına verileceği kaydedildi.

Kaynak: AA