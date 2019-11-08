Diyarbakır'da 223 bin 197 dekar tarım arazisi sulandı

08.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:16

Diyarbakır'da 223 bin 197 dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.



DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesine, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağladığını söyledi. Aydın, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirtti. Bu kapsamda Diyarbakır'da 3 Mayıs 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını aktaran Genel Müdür Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Diyarbakır ilimiz ve ilçelerimizde toplam 223 bin 197 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Diyarbakır il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 223 bin 197 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 313 milyon lira katkı sağlamıştır. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmalarımız sürüyor. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA