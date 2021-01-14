Diyarbakır'da 22 bin sağlık çalışanı, 5 günde aşılanacak

ÇİN'den Türkiye'ye getirilen Covid-19 aşıları, dün verilen acil kullanım onayının ardından bugün Diyarbakır'daki sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Diyarbakır'da görevli 22 bin sağlık çalışanının aşılanacağını belirterek, "Hedefimiz 5 gün içinde de tüm sağlık personelimizin aşılama işlemini gerçekleştirmek" dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı için dün acil kullanım onayı verdi. Ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da bugün sağlık çalışanlarına aşı uygulanmasına başlandı. Diyarbakır'da pandemi hastanesi olarak kullanılan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşturulan 20 aşı odasında, randevu sistemiyle gelen sağlık çalışanları ilk doz aşılarını yaptırdı.

'5 GÜNDE AŞILAMAYI TAMAMLAYACAĞIZ'Aşı olan sağlık çalışanları arasında yer alan İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, 27 bin 560 aşının Diyarbakır'a geldiğini belirterek, aşıların dağıtım planını ve aşı odalarını dün itibarıyla tamamladıklarını söyledi. Diyarbakır'da kamu ile üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde görev yapan 22 bin sağlık çalışanının aşılama işlemini 5 gün içinde tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Tekin, şöyle konuştu: "Sağlık Bakanlığı'mızın talimatıyla pazar günü elimize ulaşan aşılarla birlikte 27 bin 560 aşımız ulaşmış oldu. Bunların dağıtım planını dün itibariyle tamamladık. Bu sabah bütün aşı odalarımız ve sağlık personelimizle birlikte hazır bir şekilde bekliyorduk ve bu sabah başlattık. İl geneline baktığımız zaman toplamda 213 poliklinikte, bunlar gerek kamu hastaneleri, gerek özel hastaneler, gerek üniversite hastaneleri dahil olmak üzere tüm hastanelerimizde, aynı zamanda 536 aile hekimi birimimizde de bu hizmeti başlatmış olduk. Çok güçlü altyapımız ve deneyimli personelimizle birlikte bunu başaracak güçteyiz. Sağlık Bakanlığı'mızın bu güçlü altyapısını da dünyaya göstermek istiyoruz. Diyarbakır genelinde bizim kamu, üniversite, özel, bunun yanı sıra kamu kurum kuruluşlarında çalışan sağlıkçılar ve eczacılarımız dahil olmak üzere toplam 22 bin personel tanımlanmış durumda. Hedefimiz maksimum 5 gün içinde de tüm sağlık personelimizin aşılama işlemini gerçekleştirmiş oluruz"'İÇİM DAHA RAHAT, AİLEMLE GÖRÜŞEBİLECEĞİM'

Aşı olan sağlık çalışanlarından göz hastalıkları uzmanı Dr. Havvanur Bayraktar, artık içinin daha rahat olduğunu ve ailesiyle görüşme imkanı bulacağını belirterek, "Göz hastalıklarında uzman doktor olarak çalışıyorum. Sürecin içindeyiz, olmamız gerekiyordu, olduk. İnşallah güzel bir aşılama programı olur ve bu dertten kurtuluruz. Maskemizi takmaya devam edeceğiz, tabi ki eskisi gibi korunmaya devam edeceğiz. Süreç ne gösterecek, hep birlikte göreceğiz. Tabi içimiz daha rahat olur, ailelerimizle görüşme imkanı buluruz. Kafamız daha rahat bir şekilde çalışırız ama önlemlere devam tabi ki" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN