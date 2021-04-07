DİYARBAKIR'DA '2121' FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce 21'de Buluşalım etkinlikleri kapsamında Barış Ormanı'nda '2121' fidan toprakla buluştu.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce 21'de Buluşalım etkinlikleri kapsamında Barış Ormanı'nda '2121' fidan toprakla buluştu. Etkinlikte konuşan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır, maalesef orman varlığı bakımından fakir illerden bir tanesi. İnşallah yapacağımız çalışmalarla kentin görüntüsünü daha yeşile döndüreceğiz dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun 21 Ocak 2021'de başlattığı 21'de Buluşalım etkinliğinde oluşturulacağı belirtilen hatıra ormanının ilk fidanları toprakla buluştu. Büyükşehir Belediyesi, 21'de Buluşalım etkinliğine ilişkin paylaşım ve beğeni yapan vatandaşlar adına 'Diyarbakır21 Hatıra Ormanı'nın çalışmalarını tamamladı. Yenişehir ilçesinde bulunan Barış Ormanı'nda ayrılan alanda ilk etapta 2121 fidanın dikimi Vali Münir Karaloğlu'nun katıldığı etkinlikle gerçekleştirildi. Fidan dikim etkinliğinde konuşan Vali Karaloğlu, Diyarbakır'ın orman varlığı bakımından fakir iller arasında yer aldığını ve kenti daha yeşil bir görüntüye kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Dikilen her fidanı geleceğe bir nefes, gelecek nesillere bugünden ulaştırılan bir selam olarak gördüklerini ifade eden Vali Karaloğlu, Onun için bu toprakları gelecek nesillere, toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyarak, çevremizi koruyarak devredersek bu yavrularımıza biz büyükler olarak görevimizi yapmış oluruz. Eğer toprağımızı, havamızı, suyumuzu, çevremizi koruyamazsak bu yavrularımızın bu topraklar üzerinde geleceği de olmaz. Onlara da bugünün büyükleri olarak, bugünün yöneticileri olarak ciddi haksızlık yapmış oluruz. Onun için Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde orman teşkilatımız ülkenin her yerinde belediyeler olarak da bizler ağaçlandırmaya, yeşillendirmeye çok önem veriyoruz. Bakın bahar geldi. Diyarbakır sokakları caddeleri kavşakları refüjleri cıvıl cıvıl oldu. 3 milyonun üzerinde mevsimlik çiçeği Diyarbakır'da toprakla buluşturduk. Diyarbakır'da orman varlığımızı artırmaya devam edeceğiz inşallah. Diyarbakır maalesef orman varlığı bakımından fakir illerden bir tanesi ve inşallah yapacağımız çalışmalarla Diyarbakır'ın görüntüsünü daha yeşile döndüreceğiz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı