DİYARBAKIR - 21 tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
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DİYARBAKIR - 21 tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'daki operasyonda, 21 parça tarihi eser ele geçirildi.

Diyarbakır'daki operasyonda, 21 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergani ilçesinde bazı şüphelilerin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi edindi.

Ekipler, 3 şüpheliyi, Ergani-Salman Mahallesi'nde 2 mızrak ucu, 1 ok ucu, 1 toprak çömlek ile 17 çeşitli ölçü ve modelde obje olmak üzere 21 tarihi eserle suçüstü yakaladı.

Tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DİYARBAKIR - 21 tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
DİYARBAKIR - 21 tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
DİYARBAKIR - 21 tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
DİYARBAKIR - 21 tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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