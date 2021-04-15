Diyarbakır'da 2023'e kadar 40 bin dönüm sert kabuklu meyve bahçesi oluşturulması hedefleniyor

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, 2023'e kadar 40 bin dönümlük sert kabuklu meyve bahçesi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, 2023'e kadar 40 bin dönümlük sert kabuklu meyve bahçesi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Ekinciler Mahallesi'nde ceviz aşılayan Karaloğlu, ilde 2021'in "Sert Kabuklu Meyveler Yılı" ilan edildiğini belirtti.

Projeyle özellikle ilin kuzey ilçelerinde ceviz, badem ve fıstık meyvesiyle ilgili vatandaşlara destek verme çalışması başlattıklarını ifade eden Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak 10 bin ceviz kalem aşısı ihale ettiklerini aktardı.

Karaloğlu, "Bugün ceviz aşılamayı tamamladık. Bu yıl, 28 bin fıstık ve Diyarbakır'da ilk kez kestane aşısı da yapacağız. Kulp ilçesinde tespit edilen kestane ağaçlarından alınan kalemlerle kestane aşısı yapmış olacağız. 2023'e geldiğimizde bölgemizde 40 bin dönümlük sert kabuklu meyve bahçesinin olmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Belediye olarak sert kabuklu meyvelerin yanı sıra tarım ve hayvancılık alanlarında da kırsaldaki vatandaşın gelirini artıracak birçok faaliyete imza attıklarını dile getiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın mevsimi, toprağı, tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerine uygundur. Kent olarak üretmeye ve çeşitlerimizi zenginleştirmeye devam edeceğiz. Ceviz, fıstık ve badem konusu özellikle kuzey ilçelerimiz için önemlidir. Bu ürünlerin önümüzdeki dönem Diyarbakır için tarımda en önemli girdilerinden birisi olması için çabamız var. Bugün yaptığımız aşıların meyveye durmasını ve çiftçimiz için bol kazançlı olmasını temenni ediyorum."

Aşılama programına, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve çiftçiler de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan