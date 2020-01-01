Diyarbakır'da 2020'nin ilk bebeği dünyaya geldi
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Diyarbakır'da 2020'nin ilk bebeği dünyaya geldi

Diyarbakır'da 2020 yılının ilk bebeği dünyaya gelirken, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, yeni yılın ilk bebeğine çeyrek altın hediye etti.

01.01.2020 08:49 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:54
Diyarbakır'da 2020'nin ilk bebeği dünyaya geldi

'da 2020 yılının ilk bebeği dünyaya gelirken, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, yeni yılın ilk bebeğine çeyrek altın hediye etti.


Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Emine Çiçek'in yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği 2 kilo 85 gram ağırlığındaki bebeğe "Umut" ismi verildi. Sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve ikinci çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirten anne Çiçek, "Oğlumdan sonra bir kızım oldu. Mutluyum. Yeni yıl hayırlara vesile olsun" dedi.


Hastanede yeni yılın ilk bebeklerini dünyaya getiren anneleri ziyaret eden Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, yeni yılın ilk bebeklerine çeyrek altın hediye ederek, Diyarbakır'da yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzurla geçmesi temennisinde bulunduktan sonra hastaneden ayrıldı.


Öte yandan hastane personelleri de yeni yılın ilk dakikalarında hastanede bekleyen hasta ve hasta yakınlarına çikolata ikramında bulunarak, yeni yıllarını kutladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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