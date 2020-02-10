Diyarbakır'da 20 adet ecstasy ele geçirildi
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Diyarbakır'da 20 adet ecstasy ele geçirildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden 20 adet ecstasy ele geçirildi.

10.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:25
Diyarbakır'da 20 adet ecstasy ele geçirildi

'ın ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden 20 adet ecstasy ele geçirildi.


Ergani İlçe Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde sattığı değerlendirilen Y.B. isimli şahıs yakalandı. Zanlının yapılan üst aramasında 20 adet ecstasy ele geçirildi.


Gözaltına alınan Y.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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