Diyarbakır'da 2 yıldır aranan kişi yakalandı - Haberler

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Diyarbakır'da 2 yıldır aranan kişi yakalandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Diyarbakır'da 2 yıldır aranan kişi yakalandı

Diyarbakır'da iki yıldır aranan kişi yakalandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iki yıldır aranan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Tasarlayarak öldürme" suçundan iki yıldır aranan M.O'nun Ergani ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan M.O, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, JASAT, Güncel, Haberler

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