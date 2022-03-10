Diyarbakır'da 2 yıldır aranan kişi yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iki yıldır aranan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Tasarlayarak öldürme" suçundan iki yıldır aranan M.O'nun Ergani ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan M.O, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.