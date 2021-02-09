Diyarbakır'da 2 yıl önce cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı
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Diyarbakır'da 2 yıl önce cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı

09.02.2021 10:18 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:22

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2 yıl önce cezaevinden firar eden hükümlü saklandığı evde yakalandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2 yıl önce cezaevinden firar eden hükümlü saklandığı evde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çermik İlçe Jandarma Komutanlığınca iki yıl önce Diyarbakır Açık Cezaevinden firar eden ve "uyuşturucu satma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, ateşli silah taşıma veya bulundurma ve iftira" suçlarından 5 ayrı dosya kapsamında hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan Y.K'nın ilçeye bağlı Gürüz Mahallesinin Dalbudak mezrasında saklandığı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yapılan titiz çalışmalar sonucunda 2 yılı aşkın süredir firari olarak aranan Y.K. Dalbudak mezrasında saklandığı evde yakalandı.

Hükümlü Y.K, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da 2 yıl önce cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı
Diyarbakır'da 2 yıl önce cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı
Diyarbakır'da 2 yıl önce cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı
Diyarbakır'da 2 yıl önce cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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