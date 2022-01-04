Diyarbakır'da 2. Ulusal Oyun Yazma Yarışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatrosu (DBŞT), Rasim Öztekin anısına 2. Ulusal Türkçe- Kürtçe Oyun Yazma Yarışması düzenleyecek.

Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı, oyun yazarlığını ve oyun çevirmenliğini geliştirmek oyun yazarlarına, genç yazar adaylarına cesaret vermek, tiyatro sanatına nitelikli eserler kazandırmak, yerli tiyatro eserlerinin en yeni örneklerini okuyucuyu seyircilerle buluşturmak ve ülke tiyatrosu oyun repertuarını genişleterek yazarları desteklemek amacıyla 2. Ulusal Türkçe-Kürtçe Oyun Yazma Yarışması yapacak.

Her yazarın bir oyunla konu sınırlaması olmadan katılabileceği yarışma Rasim Öztekin anısına yapılacak.

Özgün ve yeni çalışmaların katılabileceği yarışmada oyunların son başvuru tarihine kadar hiçbir yerde yayınlanmamış, ödenekli veya profesyonel tiyatrolarda oynanmamış, yarışmalarda ödül almamış olması gerekiyor.

Serbest temalı yarışmada seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmenin ardından birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin 500, ayrıca 1. ve 2. mansiyona 5 bin lira ödül verilecek.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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