Diyarbakır'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında düzenlenen, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
09.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:11

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında düzenlenen, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Silvan'ın Dağcılar Köyü Üçdirek mezrasında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Turgut Duman Operasyonu'nda, ormanlık alanda sağlanan temas neticesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzeri arandı.

Teröristlerin üst aramasında 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 2 el bombası, uzun namlulu silahlara ait değişik çaplarda 275 fişek, 10 şarjör, el telsizi, gündüz el dürbünü ve 8 kütüklük bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor Haber
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Haber
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı
Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı
Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı
Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Barcelona, yeni sözleşme için Lionel Messi'ye 50 milyon euro maaş önerdi
Barcelona, yeni sözleşme için Lionel Messi'ye 50 milyon euro maaş önerdi
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Halife Hafter Mustafa Şentop Şahin Şerifoğulları
Magazin Hadise Hülya Avşar Fatma Girik İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Haziran Ayasofya Galatasaray
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 11:14:49. #1.15#
title