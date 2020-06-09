Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde teröristlerle sağlanan sıcak temasta, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde teröristlerle sağlanan sıcak temasta, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Silvan ilçesi Dağcılar köyü kırsalında istihbarata dayalı operasyon gerçekleştirildi. Ormanlık alanda teröristlerle sağlanan sıcak temasta 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Operasyonun ardından bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA