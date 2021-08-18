Diyarbakır'da 2 milyon liralık vurgun
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Diyarbakır'da 2 milyon liralık vurgun

Diyarbakır'da 2 milyon liralık vurgun
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da aralarında iş adamlarının da olduğu çok sayıda kişiden yaklaşık 2 milyon TL toplayıp, dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen şahıs, gözaltına alındı.

Diyarbakır'da aralarında iş adamlarının da olduğu çok sayıda kişiden yaklaşık 2 milyon TL toplayıp, dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen şahıs, gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, iddiaya göre, bir otomotiv ve emlak sektöründe faaliyet gösteren işyeri sahibi Ensari O. (25) bir süre önce aralarında iş adamlarının da bulunduğu çeşitli meslek gruplarındaki birçok kişiden yaklaşık 2 milyon lira topladı.

Bunun üzerine paralarını geri alamayan kişiler, kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise başvurarak Ensari O.'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Ensari O., güveni kötüye kullanmaktan gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğü götürülen Ensari O.'nun sorgusu sürüyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 2 milyon liralık vurgun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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