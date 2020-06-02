Diyarbakır'da 2 milyon 500 bin kök Hint keneviri ele geçirildi Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 mil yon 452 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Bu miktar bu yıl içerisinde ele geçirilen en yüksek miktar oldu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 milyon 452 bin 500 kök Hint kenevri, 235 kilo esrar ve 23 kilo skunk ele geçirildi. Ele geçirilen Hint keneviri miktarı, 2020 yılı içerisinde ülke genelinde operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar oldu.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, terör örgütü PKK ile uyuşturucu ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla Lice ilçesine bağlı kırsal Yalaza ve Bağlan mahallelerinde başlatılan 'Şehit Jandarma Er Yusuf Kolay Operasyonu' tamamlandı. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramada, 235 kilo esrar ve 23 kilo skunk maddesi ile 15 ayrı noktada toplam 2 milyon 452 bin 500 kök kenevir bitkisi, likit esrar yapımında kullanılan 864 çakmak gazı, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 2 bin 580 metre uzunluğundaki su borusu, su motoru, 5 silikon yapıştırıcı, esrar elemekte kullanılan elek ve 300 metre bakır tel ele geçirildi. Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından diğer malzemelerle birlikte imha edildi.

BU YILIN REKORU KIRILDI

Ele geçirilen Hint kenevirinin, 2020'nin ilk 6 ay içerisinde ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA