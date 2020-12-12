Diyarbakır'da 2 haftalık kısıtlamada 1 milyon 544 bin lira ceza kesildi
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Diyarbakır'da 2 haftalık kısıtlamada 1 milyon 544 bin lira ceza kesildi

12.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:37
Diyarbakır'da 2 haftalık kısıtlamada 1 milyon 544 bin lira ceza kesildi

Diyarbakır Valiliği 2 haftalık kısıtlamada kesilen cezaları açıkladı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da geçen hafta 56 saatlik kısıtlama ve dün akşamdan bu sabaha kadar devam eden kısıtlamada 814 kişiye, 1 milyon 544 bin lira para cezası kesildiğini bildirdi.

Diyarbakır Valiliği 2 haftalık kısıtlamada kesilen cezaları açıkladı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da geçen hafta 56 saatlik kısıtlama ve dün akşamdan bu sabaha kadar devam eden kısıtlamada 814 kişiye, 1 milyon 544 bin lira para cezası kesildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde denetimler aralıksız devam ediyor. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 04 Aralık 2020 saat 21.00, 05 Aralık 2020 saat 10.00 arasında 76 kişiye ceza kesildiğini belirtti. Açıklamada, "05 Aralık 2020 saat 10.00 - 06 Aralık 2020 saat 10.00' kadar 230 kişiye, 06 Aralık 2020 saat 10.00 - 07 Aralık 2020 saat 05.00'e kadar 401 kişiye, 56 saat süren kısıtlamada sokağa çıkma yasağını ihlalden kaynaklı kesilen cezalar 707 kişiye 1 milyon 384 bin 928 lira kesildi. 11 Aralık 2020 saat 21.00 ile 12 Aralık 2020 saat 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden kaynaklı kesilen cezalar 93 merkez, 14 dış ilçede 107 kişiye 159 bin 100 lira kesildi. Genel toplam ise 814 kişiye 1 milyon 544 bin 28 lira para cezası kesildi" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 2 haftalık kısıtlamada 1 milyon 544 bin lira ceza kesildi
Diyarbakır'da 2 haftalık kısıtlamada 1 milyon 544 bin lira ceza kesildi
Diyarbakır'da 2 haftalık kısıtlamada 1 milyon 544 bin lira ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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